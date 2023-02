Marktoffingen

07:30 Uhr

Marktoffingens Leistung stimmt, das Ergebnis nicht

Plus Gut gespielt und doch verloren heißt es etwas zu oft in dieser Saison der Marktoffinger Bayernliga-Volleyballerinnen. Auch gegen Dachau gelingt kein Sieg.

Von Antonia Leberle Artikel anhören Shape

Ein weiteres hochklassiges, spannendes und mehr als unterhaltsames Volleyball-Spiel endet mit der nächsten Niederlage für die Damen I des FSV Marktoffingen. Dass wieder keine Punkte zugunsten der Heimmannschaft heraussprangen lag am Ende nicht am fehlenden Glück oder Kampfgeist, sondern vielmehr an der individuellen Stärke der Gäste aus München, resümierte Ex-Coach Josef Wizinger nach dem Match. Dabei rechnete sich der FSV durchaus Chancen in diesem Spiel aus, hatte man doch im Vorrundenspiel hier seinen ersten Auswärtssieg feiern können und auch der Sieg vorige Woche gegen den TB München sorgte für genug Selbstvertrauen und Zuversicht im Team.

