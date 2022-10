Marktoffingens Volleyball Damen II müssen kämpfen

Plus Die zweite Mannschaft des FSV Marktoffingen ist trotz Rückstufung in der Landesliga schwer gefordert. Gegen Eichstätt reicht es zum Sieg, aber Obergünzburg ist eine Nummer zu groß.

Die Damen II des FSV Marktoffingen, die sich für diese Saison freiwillig aus der Bayernliga rückstufen ließen, stellen nach vier Spielen fest, wie stark diese Landesliga ist. Beim ersten Heimspieltag mussten sie ihr ganzes Können abrufen, bis gegen den stark aufspielenden VfB Eichstätt mit 3:2 der zweite Saisonsieg gefeiert werden konnte. Anschließend bekamen sie bei der 0:3-Niederlage die geballte Kraft des Tabellenführers Obergünzburg zu spüren.