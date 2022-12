Marktoffingens Zweite kann nicht oben angreifen

Plus Durch die Niederlage gegen Langweid bleibt Marktoffingen II auf Rang drei.

Der Angriff der Damen II des FSV Marktoffingen auf die Tabellenspitze der Landesliga wurde vom FC Langweid abgeblockt. Diese gewannen in Marktoffingen souverän mit 3:0 und sind nun selber dem Spitzenduo Obergünzburg und Grönenbach auf den Fersen. Da die FSV-Damen das zweite Spiel gegen Schwabing II mit 3:0 gewannen, bleiben sie mit zwölf Punkten weiter auf Platz drei.