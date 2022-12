Marktoffinger Jungschützen zeigen sich beim Nikolauscup treffsicher

Drei Nachwuchsschützen aus Marktoffingen nehmen beim Nikolauscup in München teil. Dabei liefern die Rieser starke Leistungen ab, einer gewinnt sogar Preisgeld.

Vor Kurzem haben die Jungschützen der St.-Ulrich-Schützen Marktoffingen Silas Kienle, Marius Stark und Moritz Holzmeier sowie Trainer Florian Michel beim Nikolauscup 2022 in München teilgenommen. Dieser Luftpistolen-Wettbewerb wird vom BSSB veranstaltet, in diesem Jahr ging eine Rekordteilnehmerzahl von 201 Schützinnen und Schützen an den Start.

Neben einem 2x60-Schuss-Programm gehen zusätzlich die ersten 20 Schüsse eines jeden Durchgangs in die Blattl-Wertung ein, bei der erste Platz eine neue Luftpistole gewinnt. Außerdem bekommen die Plätze zwei bis zehn ein Preisgeld. Nach Abschluss der Wettbewerbe sicherte sich Silas Kienle einen großartigen fünften Platz (520 und 532 Ringe). Marius Stark erreichte den neunten Platz (492 und 489 Ringe) und Moritz Holzmeier landete schließlich bei der Blattl-Wertung auf Platz zehn und durfte sich über ein Preisgeld freuen. Florian Michel sicherte sich in einem sehr stark besetzten Feld den 46. Platz.

Für die Jungschützen und die gesamten St.-Ulrich-Schützen steht nun der nächste Höhepunkt am 5. Januar an. Die Königsfeier findet ab 19.30 Uhr im Gasthaus Zum Ochsen statt. (AZ)

