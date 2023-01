Marktoffinger Volleyballerinnen haben das Gewinnen verlernt

Plus Gegen die Volleyballerinnen des TV Planegg-Krailling verlieren die Rieserinnen mit 1:3. Zu viele Fehler kosten Marktoffingen ein Spiel, in dem mehr möglich war.

Eine volle Marktoffinger Mehrzweckhalle hat am Sonntag wieder ein spannendes und kämpferisches Volleyball-Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Planegg Krailling gesehen. Mit der tollen Fankulisse und zwei guten Mannschaften waren die nötigen Eckpunkte für einen guten Spieltag gegeben. Nur schade, dass am Ende wieder kein Sieg für die Marktoffinger Damen I heraussprang.