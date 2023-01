Marktoffinger Volleyballerinnen hoffen auf ihre Heimstärke

Plus Die Bayernliga-Damen des FSV wollen am Samstag ihren ersten Sieg des Jahres holen.

Wenn man aus allen seinen Heimspielen als Sieger hervorgeht, dann hat man entweder seinen Heimvorteil perfekt ausgenutzt, oder man hat eine einzigartige, lautstarke Fan-Kulisse, die einem zum Sieg verhilft. Vermutlich treffen beide Attribute ganz gut auf die in eigener Halle makellose Bilanz der Damen I des FSV Marktoffingen zu.