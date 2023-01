Marktoffingen

13:00 Uhr

Noch keine Punkte im neuen Jahr für Marktoffingens Volleyballerinnen

Null Punkte, aber trotzdem viel Spaß gemeinsam im neuen Jahr haben die Marktoffinger Bayernliga-Volleyballerinnen. Am Samstag soll es beim ersten Heimspiel endlich klappen.

Plus Auch gegen den DJK SB München Ost holen die Bayernliga-Damen aus Marktoffingen nichts Zählbares. Dabei stemmt sich die Stadali-Truppe bis zuletzt gegen das 0:3.

Von Antonia Leberle

Was hat man als Volleyballer für gute Vorsätze für das neue Jahr 2023? Neben fleißig trainieren, Feinschliff am eigenen Spiel und mit der Mannschaft eine tolle zweite Saisonhälfte spielen, stand für die Damen I des FSV Marktoffingen der ersten Sieg in der Rückrunde vermutlich weit oben auf der Liste der Vorsätze.

