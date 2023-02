Rieser U15-Volleyballerinnen sind nicht zu schlagen

Vier von fünf Tickets für die U15-Volleyball-Bezirksmeisterschaft lösen die Mädels aus Marktoffingen und Nördlingen. Im Final-Derby siegen die Nordrieser.

In Hochzoll sind fünf Startplätze für die Bezirksmeisterschaft an die besten U15-Volleyball-Mädchenteams aus Nordschwaben und dem Raum Augsburg vergeben worden. Vier davon gingen an Marktoffingen (Plätze eins, drei und vier) und Nördlingen (Platz zwei).

Im sehenswerten Endspiel der beiden Rieser Mannschaften setzten sich die Nordrieserinnen mit 2:1 durch. Zuvor hatten die Topteams beider Vereine ihre Gruppenspiele gegen Gersthofen, Hochzoll, Jettingen und Kleinaitingen mit jeweils 2:0 gewonnen. Die FSV-Trainer Kristin Löfflad und Josef Wizinger freuten sich zudem über die Erfolge ihrer zweiten und dritten Mannschaft, die im Achterfeld jeweils Gruppenzweite wurden. (AZ)

