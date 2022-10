Saisonstart mit zwei Niederlagen

Damen-Volleyball-Bezirksklasse: Damen III des FSV Marktoffingen müssen am ersten Spieltag gleich doppelt Federn lassen.

Nach einer fast halbjährigen Pause hat für die dritte Volleyballmannschaft des FSV Marktoffingen vergangenen Samstag die neue Spielsaison in der Bezirksklasse 2022/2023 begonnen. Das in weiten Teilen neu formierte Team zog gegen Auerbach-Streitheim und Altenmünster jeweils den Kürzeren.

Nach dem Gewinn des Vizemeistertitels in der letzten Saison waren vom erfolgreichen Kader nur noch fünf Stammspielerinnnen übrig geblieben. Wie schon berichtet wurden viele Leistungsträger ins Landesligateam abgegeben. Es war also keine leichte Aufgabe für Coach Steffi Stimpfle und Theresa Metzger aus den „Alten“ und „Jungen“ ein neues, schlagkräftiges Team zu formen. Mit der SpVgg Auerbach-Streitheim und dem SC Altenmünster kamen zudem zwei Teams ins Ries, die schon Jahrzehnte in der Bezirksklasse spielen und teils zehn bis zwanzig Jahre mehr Spielerfahrung als die FSV-Girls mitbringen. Dementsprechend nervös starteten die Damen in das erste Spiel gegen Altenmünster. Viel zu fehleranfällig im eigenen Spiel kamen sie zu keinem Zeitpunkt so richtig in die einzelnen Sätze, wohingegen Altenmünster ganz im Zeichen einer routinierten Mannschaft ihr Spiel gnadenlos durchzog und den Marktoffingerinnen nie den Hauch einer Chance ließen. Relativ deutlich mit 75:33 Punkten ging das erste Spiel nach einer guten Stunde mit 0:3 verloren.

Altenburger bringt Sicherheit ins Marktoffinger Spiel

An den eigenen Fehlern und der Nervosität konnten alle in der Spielpause gut arbeiten, und auch Katha Altenburger, die beruflich bedingt erst später am Spieltag teilnehmen konnte, brachte viel Ruhe mit ins zweite Spiel, sodass gegen die Mannschaft von Auerbach-Streitheim ein selbstbewussteres FSV-Team auf dem Platz stand. Zwar ging der erste Satz noch knapp an den Gegner, doch der zweite Satz gehörte nun ganz der Heimmannschaft. Klasse Angriffe, eine solide Annahme und eine ganz starke Aufschlag-Serie von Nicole Müller (von 16:12 zum 25:12) waren die Eckpfeiler für einen deutlich gewonnenen Satz.

Leider konnte in den anderen beiden Sätzen nicht mehr daran angeknüpft werden. So ging auch das zweite Spiel mit 3:1 verloren. Coach Steffi Stimpfle zeigte sich trotzdem zufrieden und zuversichtlich: „Wir haben am ersten Spieltag noch nicht gezeigt, was wir eigentlich können, diese Defizite haben wir allerdings entdeckt und werden daran in den nächsten Trainings arbeiten. Trotzdem sind wir auf einem guten Weg, wieder zu einem erfolgreichen Team zu werden.“ An diesem Wochenende bietet sich die Gelegenheit dazu, wenn es für die Marktoffinger Damen III gegen SF Gosheim und SG Affing/Hollenbach geht.

