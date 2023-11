Marktoffingen

vor 49 Min.

Trauer um Marktoffinger Fußball-Urgestein Hubert Hönle

Plus Der langjährige Torwart und Trainer vieler Rieser Mannschaften Hubert Hönle ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Für den Fußball in der Region war er prägend.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Im Alter von 83 Jahren ist der Marktoffinger Hubert Hönle gestorben. Seine Erfolgshistorie als Fußballtrainer geht weit über den Riesrand hinaus. Der bekannte Trainerfuchs trainierte insgesamt 38 Jahre lang Herrenmannschaften, davon 18 Jahre im Ries und jeweils zehn Jahre in Baden-Württemberg sowie in Franken. Insgesamt waren es 14 Trainerstationen.

Als Spieler war der Marktoffinger zumeist im Tor aktiv, teilweise aber auch in der Abwehr als späterer Spielertrainer. Es gibt zudem kaum einen Sportplatz, auf dem man ihn nicht kannte. Selbst mit 70 Jahren war er noch als Trainer aktiv: Da trainierte er die A-Junioren der Vereine DJK Zipplingen/Nordhausen und SC Unterschneidheim, die in der Jugend zusammenspielen. Nebenbei war er damals auch Platzwart beim FSV Marktoffingen. Der größte Erfolg als Spieler war 1960 der Aufstieg mit dem FSV in die damalige A-Klasse. Eine bittere Zeit war dagegen, als der FSV 1967 bis in die unterste Liga, die damalige C-Klasse, durchgereicht wurde. Hönles größter Erfolg als Trainer war der Aufstieg mit dem TSV Dinkelsbühl in die Bezirksliga in der Saison 1983/84. Mit dem FC Maihingen feierte er 1988 die Meisterschaft der B-Klasse Nord. Als Trainer waren ihm die Faktoren Pünktlichkeit und Disziplin wichtig, weil dies zu einer guten Kameradschaft innerhalb der Mannschaft beitrage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen