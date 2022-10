Marktoffingen

10:15 Uhr

Volleyball-Damen holen sich Platz 1

Plus Volleyball Bayernliga Damen: Marktoffingens erste Mannschaft startet mit einem 3:0 gegen den Eichenauer SV.

Von Antonia Leberle

Als am Sonntag um Punkt 14 Uhr der Anpfiff vom Schiri kam, hatte noch kein Team so richtig eine Ahnung, was sie vom anderen zu erwarten hatten. Nur etwas mehr als eine Stunde, zwei Auszeiten und drei Spielerwechsel später stand er fest: der erste 3:0-Heimsieg der Bayernliga-Damen des FSV Marktoffingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

