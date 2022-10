Volleyball-Saisonstart in Marktoffingen

Plus Volleyball-Bayernliga Damen: Die erste Mannschaft des FSV Marktoffingen startet gegen Eichenau in die neue Saison. Die FSV-Damen wollen sehen, wo sie dieses Jahr stehen.

Der letztjährige Bayernliga-Vizemeister FSV Marktoffingen I startet am morgigen Sonntag, 9. Oktober, in die neue Saison. Gegner dabei wird der Eichenauer SV sein.