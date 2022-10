Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Plus Damen-Volleyball Bayernliga: Marktoffingens Erste gewinnt vor heimischem Publikummit 3:1 gegen den TSV Burgberg. Der anfängliche Rückstand schockt das Team nicht.

Schon der Saisonstart gegen den Eichenauer SV ist für die Volleyballerinnen des FSV Marktoffingen erfolgreich verlaufen. Zwei Wochen später haben sie ihre starke Form bestätigt und das Allgäuer Spitzenteam TSV Burgberg mit einem 3:1 in die Knie gezwungen.