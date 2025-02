Marktoffinger Volleyballerinnen müssen gegen den Tabellenzweiten ran

„The Show must go on“ – der Evergreen von „Queen“ gilt diese Woche auch für die Bayernligadamen des FSV Marktoffingen. Und passend zum Titel bieten sie allen Zuschauern und Fans wohl wahrlich eine Show. Zum einen kommt mit dem ASV Dachau nicht nur der aktuell Zweitplatzierte in den Marktoffinger Hexenkessel, sondern auch ein Team, das auch noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga hat.

Sie stehen mit sechs Punkten vor den Rieserinnen. Die FSV-Damen, die nach wie vor auf einem äußerst hervorragend dritten Platz stehen, könnten diesen nach erneuten drei Punkten untermauern. Nach zwei gewonnenen Auswärtsspieltagen dürfen die FSVlerinnen also endlich wieder zu Hause ran. Keine lange Reise, gewohntes Terrain und als Sahnehäubchen: DJ Haggis wird für ordentlich Stimmung in der Mehrzweckhalle sorgen. Bei all diesen Motivationshilfen will das Team um Trainerin Theresa Wizinger natürlich einen weiteren Sieg einfahren.

Die Münchner Mannschaft, sie werden mit dieser Zielsetzung naturgemäß nicht einverstanden sein. Dachau, seit jeher ein unangenehmer Gegner, hat in dieser Saison bereits im Hinspiel bewiesen, dass er sowohl im Angriff, als auch am Aufschlag zwei sehr gefährliche Waffen vorweisen kann. Doch neben all den technischen Vorbereitungen, Motivationshilfen und Spielvorbereitung zählt vor allem eins: Der Heimvorteil und die lautstarke Unterstützung der Fans. Mit einem gestärkten Rücken durch die eigene Kulisse will der FSV erneut seinen Kampfgeist entfesseln. Spielbeginn ist um 17 Uhr.