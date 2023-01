Megesheims Schützen verteilen Preise, Titel – und Statuen

93 Schützen wetteifern bei den Bavaria Schützen Megesheim um Königstitel, Scheiben und Pokale. Ehemalige Vorstandsmitglieder erhielten ein besonderes Geschenk.

Nach zwei Jahren Coronapause haben die Bavaria Schützen Megesheim ihr Königsschießen wieder im geplanten Ausmaß durchführen können. Schützenmeister Martin Wach freute sich über die bisher zweitstärkste Beteiligung von 93 Schützinnen und Schützen am Königs- und Vereinsschießen in der Geschichte der Bavaria Schützen. Damit nahmen auch mehr Mitglieder teil als noch im Januar 2020.

Anlässlich der Königsfeier wurden zudem verdiente Mitglieder der Bavaria Schützen sowie bei der Wahl 2022 ausgeschiedene Vorstandsmitglieder geehrt. Die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder übernahm Gaukassier Konrad Förg.

Für die ehemaligen Vorstandsmitglieder hat sich der Verein eine besondere Ehrung einfallen lassen und sie mit einer Statue der Bavaria, der Schutzfrau Bayerns und der Namensgeberin des Vereins, belohnt. Die Statuen wurden extra für diesen Zweck hergestellt.

Bavaria Schützen Megesheim setzen auf ein enges Miteinander

Gerade die ausscheidenden Mitglieder aus dem Vorstand zeigen, wie wichtig ein jahrelanges Mitwirken im Ehrenamt einen Verein prägen, hieß es bei der Ehrung. Bei der Wahl im Vorjahrs sind Vorstandsmitglieder ausgeschieden, die bis zu 40 Jahre in diesem Gremium mitgewirkt und somit auch die Geschicke des Vereins maßgeblich mit gelenkt haben. Bei allen ausgeschiedenen Mitgliedern bedankte sich Martin Wach persönlich mit dem Geschenk und einer innigen Umarmung, was das gute Miteinander widerspiegelte, dass in den letzten Jahrzehnten für die Bavaria Schützen geherrscht hat. Genau diesen Geist soll sich auch die neuen Vorstandsmitgliedern zu eigen machen und daran anknüpfen, um weiterhin ein aktives und erfolgreiches Wirken des Vereins bei all seinen Tätigkeiten anzubieten und eine Anlaufstelle für Schützinnen und Schützen in allen Altersklassen bereitzustellen.

Schützenmeister Wach lud zu den bevorstehenden Veranstaltungen ein, so sollen sich alle neuen Könige an den anstehenden Vereinsfesten und Jubiläen durch Teilnahme zeigen und ihre Ketten ausführen. Bereits am 11. März findet die Generalversammlung der Bavariaschützen statt, auch hierzu sind alle Vereinsmitglieder eingeladen.

Insgesamt elf Preise und Titel vergaben die Bavaria Schützen. Die Karl-Kolb-Geburtstagsscheibe gewann Joachim Vogel mit einem 54,6-Teiler, die Erich-Schneider-Geburtstagsscheibe ging an Thomas Schmidt (39,0-Teiler). Die Hochzeitsscheibe Sahra und Manuel Christ sicherte sich Patrick Lechner mit einem 39,8-Teiler. Magdalena Lassen wurde mit 264,5 Punkten Damenpokalsiegerin, die Herrenversion holte sich Matthias Friedel mit 277 Punkten. Das Königsblattl mit der Luftpistole, ein 13,0-Teiler, schoss Thomas Härtle. Jahresmeister 2022 wurde bei den Schülern Paul Walter mit einem Jahresdurchschnitt von 144,3 Ringen. Beste in der Jugendklasse war Amelie Löfflad (335,3 Ringe), in der Schützenklasse hatte Joachim Abele mit 382,0 Ringen den besten Schnitt 2022.

Einen Schützenkönig und zwei Königinnen konnte Schützenmeister Wach küren. Bei den Schülern setzte sich Leon Härtle mit einem 38,6-Teiler durch, Jugendkönigin wurde Melinda Patsch mit einem 17,2-Teiler. Die Königskette in der Schützenklasse sicherte sich Ivonne Friedel mit einem 7,2-Teiler.

Zum großen Finale nach der Prämierung konnte Johann Dietrich in seiner bekannt humoristischen Art noch jede Menge Wurstwaren der "Schützensau" in veredelter Form sowie das eine oder andere Pflänzchen zum Wohle der Vereinskasse versteigern. (AZ)

Gewinner der Geburtstags,- und Hochzeitsscheiben:

Geburtstagsscheibe Karl Kolb : 1. Joachim Vogel (54,6-Teiler), 2. Stefan Härtle (79,1-Teiler), 3. Josef Friedel (98,0-Teiler).

1. (54,6-Teiler), 2. (79,1-Teiler), 3. (98,0-Teiler). Geburtstagsscheibe Erich Schneider : 1. Thomas Schmidt (39,0-Teiler), 2. Martin Wach (40,8-Teiler), 3. Christine Wach (41,5-Teiler).

1. (39,0-Teiler), 2. (40,8-Teiler), 3. (41,5-Teiler). Hochzeitsscheibe Sarah und Manuel Christ: 1. Lechner Patrick (39,8-Teiler), 2. Magdalene Lassen (62,3-Teiler), 3. Erich Schneider (62,5-Teiler).

Gewinner der Pokale:

Damenpokal: 1. Magdalena Lassen (264,5 Punkte), 2. Anja Schwamm (259,5 Punkte), 3. Corinna Lehner (244,5 Punkte).

1. (264,5 Punkte), 2. (259,5 Punkte), 3. (244,5 Punkte). Herrenpokal: 1. Matthias Friedel (277,0 Punkte), 2. Manfred Bayerlein (268,0 Punkte), 3. Joachim Abele (262,5 Punkte).

Königsblattl Luftpistole:

1. Thomas Härtle (13,0-Teiler), 2. Sebastian Reulein (16,9-Teiler), 3. Matthias Meyr (58,3-Teiler).

Jahresmeister 2022 (in Klammern der Jahresdurchschnitt):

Schüler: 1. Paul Walter (144,3 Ringe), 2. Sandro Wieselhuber (127,5 Ringe), 3. Nico Wach (126,8 Ringe).

1. (144,3 Ringe), 2. (127,5 Ringe), 3. (126,8 Ringe). Jugend: 1. Amelie Löfflad (335,3 Ringe), 2. Melinda Patsch (286,9 Ringe), 3. Moritz Walter (259,8 Ringen).

1. (335,3 Ringe), 2. (286,9 Ringe), 3. (259,8 Ringen). Schützen: 1. Joachim Abele (382,0 Ringe), 2. Matthias Friedel (366,2 Ringe), 3. Corinna Lehner (365,1 Ringen).

Schützenkönige 2023: