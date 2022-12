Minderoffingen

06:30 Uhr

Luftpistolenschützen liefern sich umkämpftes Kreis-Derby

Plus In der Schwabenliga Luftpistole sind Minderoffingen und Asbach-Bäumenheim aufeinander getroffen. Die beiden Mannschaften schenken sich dabei nichts.

Am vierten Wettkampftag der Schwabenliga sind die Luftpistolenschützen aus Asbach-Bäumenheim in Minderoffingen angetreten. Asbach-Bäumenheim führte zuvor mit vier Mannschaftspunkten Vorsprung die Tabelle an. Der Sonntag versprach somit spannende Szenen.

