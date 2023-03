Minderoffingen

vor 17 Min.

Minderoffingens Luftpistolen-Schützen winkt die Bayernliga

Plus Mit zwei Siegen sichert sich die erste Luftpistolen-Mannschaft der Edelweißschützen Platz zwei der Schwabenliga. Damit dürfen die Nordrieser zum Aufstiegskampf.

Nach einer vierwöchigen Winterpause ist das Luftpistolen-Team der Edelweißschützen aus Minderoffingen in den siebten und damit letzten Wettkamptag der Schwabenliga-Saison 2022/23 gegangen. Dabei galt es, gegen Attenhofen und Pfuhl den zweiten Platz in der Tabelle zu wahren und so das Ticket für den Aufstiegskampf zur Bayernliga zu lösen. Diese Aufgabe haben die Minderoffinger mit Bravour gelöst.

