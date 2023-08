Jubiläum: Nördlinger Minigolfer tragen zehnte Stadtmeisterschaft aus

Auf der Anlage am Berger Tor wird am Freitag Nördlingens bester Minigolfer gesucht. Das Teilnehmerfeld ist voll besetzt. Kommt es wieder zur Titelverteidigung?

Schon zum zehnten Mal findet an diesem Freitag, 25. August, das „Pirates Open“ von Café Berger Tor und den Fladen-Piraten statt. Auf der Minigolfanlage am Berger Tor werden wieder 72 Spielerinnen und Spieler ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen, um kurz vor Mitternacht den Nördlinger Stadtmeister zu küren.

Wie gewohnt ist das Teilnehmerfeld voll besetzt. In zwei Durchgängen werden sich die Minigolfer auf den 18 Bahnen der Anlage messen, nach dem ersten Durchgang folgt der Cut. Dabei wird die Hälfte des Starterfelds aus dem Turnier ausscheiden, der Rest kämpft um den Titel.

Minigolf-Stadtmeisterschaft: Gelingt die erneute Titelverteidigung?

Als Favorit ist der Sieger der vergangenen beiden Stadtmeisterschaften anzusehen: Daniel Sandmeier war es 2023 und 2022 gelungen, den Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen, und auch beim zehnten Pirates Open tritt er an. Seine Rivalen werden alles daran setzen, ihm nicht zum dritten Mal in Folge den Titel zu überlassen. Guter Brauch ist es auch geworden, dass die Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen an dem Turnier teilnehmen. Das Team wird sich bei der zehnten Auflage einmal mehr beteiligen und den Kontakt zu den Fans suchen.

Für Verpflegung und Unterhaltung der hoffentlich zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer ist gesorgt: Die Teams der Fladen-Piraten und des Cafés Berger Tor kümmern sich um das leibliche Wohl, es gibt die bekannten Fladen, kühle Getränke, eine Cocktailbar, dazu Musik von zwei DJs. „Alle sind willkommen, mitzufeiern; es kostet keinen Eintritt“, sagt Organisator Ralf „Ralla“ Kluge vorab.

Beginn der ersten Runde ist um 18 Uhr, die Spielerinnen und Spieler treffen sich schon um 17 Uhr. Das Turnier dauert bis circa Mitternacht, mit der Siegerehrung ist gegen 23 Uhr zu rechnen.

