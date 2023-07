Mönchsdegginger Tennisdamen sind Vizemeister

Die Tennisspielerinnen aus Mönchsdeggingen liefern sich mit Höchstädt über die Saison einen engen Kampf um die Meisterschaft. Letztlich entscheiden wenige Sätze.

Nach einer tollen Saison haben die Mönchsdegginger Tennisdamen in der Südliga II nur hauchdünn die Meisterschaft verpasst. Am Ende mussten die Sätze entscheiden, da Höchstädt ebenfalls fünf Siege und genauso viele Matchpunkte erreicht hatte.

Nach Siegen zum Auftakt der Saison gegen Bissingen (6:3) und Nördlingen II (8:1) folgte eine vermeidbare 4:5-Niederlage gegen Gundelfingen II vor der vierwöchigen Pfingstpause. In Oberndorf konnten sämtliche Spiele gewonnen werden (9:0) und auch das Spitzenspiel gegen die Mannschaft aus Höchstädt wurde bereits in den Einzeln entschieden und mit 7:2 gewonnen.

Höchstädt wird knapp vor Mönchsdeggingen weiter

Der letzte Spieltag in Buchdorf begann erst am Nachmittag bei hochsommerlichen Temperaturen und dort bewiesen die Mönchsdeggingerinnen Nervenstärke und eroberten mit einem 8:1-Erfolg und fünf gewonnenen Match-Tiebreaks die Tabellenführung zurück.

Höchstädt benötigte durch diese Vorlage des TSV eine Woche später ein 9:0 gegen Oberndorf mit möglichst vielen Zweisatzsiegen, was am Ende auch gelang. Somit waren es am Ende ein paar Sätze, die über den Titel entschieden, denn im Tennis zählt weder der direkte Vergleich, noch findet der letzte Spieltag aller Mannschaften zeitgleich statt. Dennoch können die Mönchsdeggingerinnen stolz auf die zurückliegende Saison und die erreichten Ergebnisse sein. (AZ)