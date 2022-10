Monheim

vor 49 Min.

KTV-Turner fahren zum Derby nach Monheim

Ludovico Edalli, der amtierende italienische Meister, konnte in seinen ersten Einsätzen für die KTV Ries mehr als überzeugen und wird auch beim prestigeträchtigen Duell gegen Monheim eine wichtige Rolle spielen.

Plus Kunstturnen 2. Bundesliga: In der Monheimer Stadthalle treffen an diesem Samstag nach Jahren wieder die KTV Ries und der TSV Monheim aufeinander.

Von Thomas Frisch

Für die Turner der KTV Ries steht an diesem Samstag, 8. Oktober, das prestigeträchtige Derby gegen den TSV Monheim auf dem Plan. Neben dem Derbysieg geht es für die Rieser zusätzlich um die Verteidigung der Tabellenführung, welche man seit Saisonbeginn innehat und auch gerne weiter behalten würde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

