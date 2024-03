Nachruf

Rieser Fußballfreunde trauern um Günther Wiedemann

Plus Der "Kumpel" hat auf Fußballplätzen im ganzen Ries seine Spuren hinterlassen und Menschen für sich gewonnen. Nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben.

Am 15. Februar 2024 ist mit Günther Wiedemann eine prägende Figur des Rieser Fußballsports im Alter von 81 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben. Der gebürtige Wallersteiner feierte als Spieler und Trainer über mehrere Jahrzehnte mit etlichen Vereinen beachtliche Erfolge, deren Aufzählung den Rahmen eines Nachrufs sprengen würde.

Beispielhaft sei daran erinnert, dass ihm in den 1970er Jahren als Spielertrainer mit dem SV Grosselfingen das Kunststück gelang, innerhalb von zwei Jahren (1975 und 1976) von der C- bis in die A-Klasse durchzumarschieren. Für den SV Grosselfingen war er ein Glückstreffer. Zielbewusst, fachkundig und einsatzfreudig bemühte er sich, das verfügbare Spielerpotential zu formen und konstant an die Leistungsspitze heranzuführen.

