Nachruf

12:30 Uhr

Zum Tod von Hans Irrgang: Er war immer für andere da

Plus Mit 89 Jahren ist der frühere Vorsitzende des TSV Nördlingen, Hans Irrgang, gestorben. Womit er vielen in Erinnerung bleiben wird.

Von Helmut Beyschlag

Der TSV 1861 Nördlingen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Hans Irrgang, der am 14. Februar im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Mit ihm verliert der Verein eine prägende Persönlichkeit.

Hans Irrgang war über seinen gesamten Lebensweg hinweg eng mit dem Vereinssport verbunden. Er begann in seiner Geburtsstadt Peine mit dem Handballsport, den er aktiv betrieb. Nach seinem berufsbedingten Umzug 1965 nach Waiblingen engagierte er sich im Vorstand des dortigen Sportvereins VfL. Eine berufliche Neuorientierung brachte Hans Irrgang 1979 nach Nördlingen. Zunächst wollte er nur rein privat sportlich tätig sein, jedoch wurde über den unvergessenen Karl Zeitelhack schnell offenkundig, dass der Neuzugang auch früher bereits verantwortlich im Sportverein tätig war. So war es nur eine logische Folge, dass er, der sich immer engagiert zeigte und Neuerungen organisierte, bereits 1980 an maßgebliche Stelle in der Turnabteilung rückte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen