SC Nähermemmingen-Baldingen trauert um Bernd Angerer

Bernd Angerer hat jahrelang als Spieler, Trainer und Abteilungsleiter beim SCNB gewirkt. Nach kurzer Krankheit ist er nun im Alter von 56 Jahren gestorben.

Der SC Nähermemmingen-Baldingen trauert um seinen langjährigen Spieler, Abteilungsleiter, Jugend- und Herrentrainer Bernd Angerer. Im Alter von 56 Jahren ist Angerer am Donnerstag, 31. August, nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Im Dezember 1992 trat Angerer dem SCNB bei und übernahm bald Verantwortung für den Gesamtverein. Als Fußballer bestritt er mehr als 600 Spiele für seinen Verein. Der Höhepunkt seiner Karriere als aktiver Spieler war im Jahr 1995 der Aufstieg in die damalige B-Klasse unter Trainer Peter Strauß.

Angerer übernahm auch abseits des Platzes Verantwortung

Im Jahr 1998 wurde „Berndl“, wie er gerne genannt wurde, Teil des Vorstands. Zunächst fungierte er als Beisitzer, wurde ab 2004 stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballer und war von 2006 bis zu seiner schweren Erkrankung im Januar 2023 Abteilungsleiter. In diese Zeit fielen sportliche Erfolge: So feierte die Reserve im Jahr 2011 die Meisterschaft und die erste Mannschaft stieg 2012 unter Trainer Joe Kleebauer in die Kreisliga auf. Ein weiterer Höhepunkt war der Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft in Nördlingen im Dezember 2010.

Außerdem sprang Angerer für seinen Verein stets in die Bresche, wenn es einmal „brannte“: So übernahm er in der Saison 2003/2004 sowie von Dezember 2017 bis zur vergangenen Saison das Amt des Trainers der ersten Mannschaft. In seiner Zeit als Trainer konnte die A-Klasse gehalten werden.

„Berndl“ erarbeitete sich große Wertschätzung

Auch im Jugendbereich engagierte sich Angerer, wo immer es ging. Er trainierte die derzeit aktiven Spieler der Herrenmannschaft von der F-Jugend bis zur C-Jugend. Höhepunkt seines Schaffens im Jugendbereich war die Organisation eines E-Jugend-Turniers (unter anderem mit Mannschaften wie dem FC Bayern, FC Augsburg, VfB Stuttgart und 1860 München) im Jahr 2013. Bernd war schlicht immer da, wenn man ihn brauchte.

Durch seinen Einsatz und sein Pflichtbewusstsein hat Bernd Angerer große Wertschätzung innerhalb seines Vereins und auch darüber hinaus erworben.