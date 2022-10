Athleten der LG Donau-Ries treten für Schwaben an

Drei Donau-Rieser Nachwuchskräfte nehmen beim Bezirksvergleich in Naila teil.

Einmal im Jahr findet für die Nachwuchsleichtathleten in der Altersklasse der 14-Jährigen ein bayerischer Bezirksvergleich statt. Drei Athleten der LG Donau-Ries haben die Nominierung des schwäbischen Bezirks angenommen und sind bei dem Mannschaftswettbewerb im Trikot des Bezirks Schwaben gestartet.

Veranstalter war dieses Jahr der oberfränkische LAV Naila. Für die lange Fahrt dorthin wurde ein Bus organisiert, sodass die Athleten von der Abfahrt an diese Auszeichnung für ihre im Laufe des Jahres erbrachten Leistungen genießen konnten. In Naila boten die Oberfranken am Anreisetag ein gelungenes Rahmenprogramm. Nach einer Wanderung durchs Höllental und einem Discoabend übernachtete man wie immer gemeinsam in der Turnhalle.

LG Donau-Ries-Athletinnen und Athleten sind bei Bezirksvergleich dabei

Am nächsten Tag wurde dann der Wettkampf im städtischen Stadion ausgetragen. Hierbei galt es für die Buben- oder Mädchen-Mannschaft eines der sieben Regierungsbezirke Bayerns gemeinsam Punkte zu sammeln, um den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen zu können. 137 junge Sportlerinnen und Sportler nahmen an dem Bezirksvergleich teil.

Aus den Reihen der LG Donau-Ries wurden Jessica Rauter (TSV Mönchsdeggingen), Moritz Roßmann (VSC Donauwörth) und Jonas Schöniger (TSV Rain) für den Bezirk Schwaben nominiert. Die beiden Buben unterstützten die „Schwaben-Staffel“, die mit 50,75 Sekunden das drittschnellste Team über die 4x100 Meter war. Dazu konnte Jonas über 100 Meter mit 12,63 Sekunden und Moritz mit 1,50 Metern im Hochsprung gute Leistungen verbuchen und sich vorne platzieren.

Jessica Rauter sammelte wertvolle Punkte über die 80 Meter Hürdensprint. Sie zeigte vom Start weg einen technisch guten Lauf und trotz dem Hängenbleiben mit dem Knie an der sechsten Hürde kam sie mit guten 13,45 Sekunden ins Ziel.

Letztlich wurde die schwäbische Mannschaft der Mädchen mit dem zweiten Platz belohnt, während die Buben – deutlich ersatzgeschwächt – den fünften Rang erreichten.