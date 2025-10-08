Bogenschützen beweisen wieder Nerven wie Drahtseile

Vom 26. bis 28. September herrschte in Lehmingen Ausnahmezustand: Drei Tage lang stand das Dorf im Zeichen seiner Kirchweih. Bei bestem Herbstwetter strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher ins Vereinsheim – und wurden mit einem Programm belohnt, das neben altbewährter Geselligkeit auch spektakuläre sportliche Höhepunkte bot.

Am Samstag verwandelte sich das Vereinsgelände des SV Lehmingen-Dornstadt in eine Bühne für sportlichen Ehrgeiz und spannende Wettkämpfe. Beim großen Turnier der Bogenschützen gingen mehr als 60 Schützinnen und Schützen aus ganz Süddeutschland an den Start, manche hatten Anfahrtswege von mehr als 200 Kilometern auf sich genommen. Die hohe Wertschätzung der Veranstaltung zeigte sich nicht zuletzt darin, dass sogar Mitglieder des Nationalkaders mit dabei waren und die Konkurrenz auf ein beachtliches sportliches Niveau hoben.

Lehmingen wird zum Schauplatz für packende Bogenschützen-Duelle

In packenden Duellen bewiesen die Sportlerinnen und Sportler Treffsicherheit, Konzentration und Nervenstärke. Für die Zuschauer war es ein faszinierendes Erlebnis, die Vielfalt an Techniken, die Ruhe vor dem Schuss und den Jubel über einen Treffer hautnah mitzuerleben. Ihren Höhepunkt erreichte die Kirchweih mit dem Wettbewerb „Nerves of Steel“. Kaum ein anderes Event in der Region verbindet auf ähnliche Weise Sport, Show und mittelalterliches Spektakel.

Schon die Kulisse ließ die Besucherinnen und Besucher in eine andere Welt eintauchen: Lodernde Fackeln, flackernde Lichteffekte, bedrohliche Trommelschläge und Klänge mittelalterlicher Musik untermalten die Szenerie. Zwischen Rauchschwaden und mystischer Atmosphäre marschierten Wikinger-Darsteller und der furchteinflößende Sensenmann auf, während sich die Bogenschützen in Position brachten.

Brandpfeile und Feuerbälle erleuchten Nachthimmel über Lehmingen

Dieses Jahr sorgte eine Neuerung für besondere Spannung: Neben den bekannten Brandpfeilen kamen erstmals brennende Feuerbälle zum Einsatz, die mit einem Katapult in den Nachthimmel geschleudert wurden und für ein flammendes Schauspiel sorgten. Im Hintergrund lief der eigens für dieses Event geschriebene Song „Nerves of Steel im Königreich Lehmingen“.

Unter den Augen des Publikums zielten die Schützen auf eine Stahlscheibe, um den neuen Lehminger König zu ermitteln. Jeder Treffer wurde mit Applaus bedacht, jeder Fehlschuss mit spürbarer Anspannung begleitet. Neben den sportlichen Höhepunkten bot die Kirchweih auch reichlich Gelegenheit zum geselligen Miteinander. Für das leibliche Wohl war das gesamte Wochenende bei Kirchweihbetrieb bestens gesorgt. (AZ)

Icon vergrößern Schon am Tag ließen Schützinnen und Schützen aus ganz Süddeutschland in Lehmingen die Pfeile fliegen. Foto: Manuel Obel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Schon am Tag ließen Schützinnen und Schützen aus ganz Süddeutschland in Lehmingen die Pfeile fliegen. Foto: Manuel Obel