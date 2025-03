Thomas Schiele ist neuer Schützenkönig in Holheim

Die Schützen der SG 1928 Kleinerdlingen-Holheim haben bei ihrer Generalversammlung ihre Könige geehrt. Neuer Schützenkönig mit dem Luftgewehr wurde Thomas Schiele mit einem 28,1-Teiler, gefolgt von Helmut Beck mit einem 44,2-Teiler. Bei den Bogenschützen siegte Eric Siebachmeyer mit einem 401,7-Teiler vor Peter Haag mit einem 661,7-Teiler.

Die Glücksscheibe geht dieses Jahr an Gerhard Mager (Luftgewehr) und Hans-Georg Schiele (Bogen). Die Festscheibe gewann Karin Link, das Festblattl ging an Thomas Schiele und bei der Festserie beim Bogenschießen setzte sich Eric Siebachmeyer durch, der Peter Haag auf den zweiten Platz verwies. Der Hopfensitz- und VGM-Wanderpokal gingen an Helmut Beck und Thomas Schiele sicherte sich den Walter-Kroker-Pokal. Neuzugang Brigitte Niewald gewann den Link-Pokal.

Generalversammlung: SG Kleinerdlingen-Hohlheim ehrt verdiente Mitglieder

Bei der diesjährigen Generalversammlung wurden Isabella Schiele (25), Helmut Beck (50), Margit Schenkenhofer und Werner Betzler für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Icon Vergrößern Geehrte Mitglieder der SG Kleinerdlingen-Hohlheim: (von links) Thomas Schiele, Werner Betzler, Helmut Beck und Schützenmeisterin Karin Link. Foto: E. Schmetzstorff Icon Schließen Schließen Geehrte Mitglieder der SG Kleinerdlingen-Hohlheim: (von links) Thomas Schiele, Werner Betzler, Helmut Beck und Schützenmeisterin Karin Link. Foto: E. Schmetzstorff

Außerdem fanden Neuwahlen statt. Die erste Schützenmeisterin Karin Link wurde in ihrem Amt bestätigt. Als zweite Schützenmeisterin wurde Anja Schmetzstorff gewählt. Kassenwart Hans-Georg Schiele und Sportwart Thomas Schiele bleiben weiterhin im Amt. Als neuer Schriftführer wurde Anton Schiele gewählt. (AZ)

Icon Vergrößern Der neue Vorstand der SG Kleinerdlingen-Hohlheim: (von links) Thomas Schiele (Sportwart), Anja Schmetzstorff (Zweite Schütznmeisterin), Anton Schiele (Schriftführer), Karin Link (Erste Schützenmeisterin) und Hans-Georg Schiele (Kassier). Foto: E. Schmetzstorff Icon Schließen Schließen Der neue Vorstand der SG Kleinerdlingen-Hohlheim: (von links) Thomas Schiele (Sportwart), Anja Schmetzstorff (Zweite Schütznmeisterin), Anton Schiele (Schriftführer), Karin Link (Erste Schützenmeisterin) und Hans-Georg Schiele (Kassier). Foto: E. Schmetzstorff