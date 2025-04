Rainer Ulrich regiert die Niederhausschützen Hürnheim

Die Niederhausschützen Hürnheim haben bei der Generalversammlung ihre Vereinsmeister und Schützenkönige ausgezeichnet. Nach ausführlichen Berichten über die Aktivitäten im Jahr 2024 erfolgte die mit Spannung bereits erwartete Preisverteilung.

Beim Vereinspokalschießen – einer kombinierten Wertung aus Blattl und Ringe – siegte Anke Steinmeyer mit 55,40 Punkten. Siegerin beim Jugend-Preisschießen wurde Neele Dambacher. Beim Damen-Preisschießen gewann Marianna Dilly die Scheibe mit einem 174,9-Teiler. Bei der Vereinsmeisterschaft stand Manuel Offinger mit 3728 Ringen auf Platz eins und gewann damit die Meisterscheibe vor Markus Hubel (3723 Ringe). Damen-Vereinsmeisterin wurde Emily Steinmeyer mit 3561 Ringen. Jugendvereinsmeisterin wurde Neele Dambacher mit 3482 Ringen. Neuer Schüler-Vereinsmeister ist Elias Meyer mit 2067 Ringen.

Beim gut besuchten Königsschießen hatte Rainer Ulrich das Glück auf seiner Seite und sicherte sich mit einem 10,1-Teiler den Titel Schützenkönig und die Königsscheibe. Vizekönig wurde Bernhard Möhnle mit einem 10,8-Teiler. Den Titel „Damenkönigin“ sicherte sich Neele Dambacher mit einem 19,3-Teiler. Emily Steinmeyer verteidigte den Titel des Jugendschützenkönigs mit einem 28,1-Teiler. Schülerschützenkönigin wurde Paula Sellner mit einem 49,4-Teiler. Der Wanderpokal für das beste Jahresblattl ging an Christian Rothbauer mit einem sagenhaften 2,2-Teiler. Der Pokal für die besten drei Blattl ging an Manuel Offinger (in Summe 31,6 Teiler).

Christian Rothbauer gewinnt Jubiläumsscheibe der Hürnheimer Schützen

Die zum 50-jährigen Jubiläum erhaltene Scheibe wurde zusammen mit dem Patenverein aus Schmähingen herausgeschossen. Christian Rothbauer gewann diese. Gestiftet wurde sie vom Schirmherrn und Ehrenmitglied Kaspar Wolfinger. Beim Gaukönigsschießen wurde Markus Hubel mit einem 35,8-Teiler Gauschützenkönig und sicherte sich die Scheibe. Bei allen Wettbewerben erhielten die Besten eine Schützenscheibe beziehungsweise einen Zinnteller oder Pokal. Alle anderen Teilnehmer bekamen einen Geld- oder Sachpreis.

Die Geehrten der Niederhausschützen Hürnheim: (von links) Dominik Dilly, Christian Rothbauer, Friedrich Beck, Fritz Schwarz jun., Robert Schwarz, Roland Graf, Hermann Wollfinger, Steffen Kühn und Marco Link. Foto: Marianna Dilly

Ehrung verdienter Mitglieder in Hürnheim

Im Rahmen der Generalversammlung führte der stellvertretende Gauschützenmeister Sebastian Pusch zusammen mit Schützenmeister Marco Link einige Ehrungen durch. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Fritz Schwarz jun., Simon Raab, Simon Schweier und Simon Gerstenmeyer mit der silbernen Vereinsnadel geehrt. Der Sebastianstaler in Bronze wurde an Steffen Kühn und Christian Rothbauer verliehen. Das Gau-Ehrenzeichen in Silber erhielten Monika Möhnle und Roland Graf. Robert Schwarz und Marco Link wurden mit dem Protektor-Abzeichen in Silber, „SKH Herzog Franz“ BSSB geehrt. Friedrich Beck und Hermann Wolfinger wurden mit dem Fürst-Albrecht-Ehrenzeichen in Silber für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet. (AZ)