Niederhofen erlebt beim siebten Dartsturnier das bisher beste Spiel

Markus Lechner gewinnt die siebte Auflage des Dartsturniers in Niederhofen. Im Finale liefert er sich mit Dominic Raab einen denkwürdigen Kampf.

In Niederhofen hat am Dreikönigstag zum siebten Mal das Dartsturnier stattgefunden. Wie bereits bei den vorangegangenen Turnieren war der Andrang so groß, dass alle 64 Startplätze bereits Wochen im Voraus belegt waren.

Nach mehreren Durchgängen, wobei die erste Runde wieder im anfängerfreundlichen Modus "Single-Out" gespielt wurde, kristallisierten sich die diesjährigen Favoriten heraus. Das Halbfinale erreichten Simon Wißmüller, Dominik Raab, Benni Beck und Markus Lechner. Die beiden Halbfinalspiele wurden parallel ausgetragen.

Das erste Halbfinale bestritten Simon Wißmüller und Dominik Raab. In einem ausgeglichenen Match, in dem sich Wißmüller den Anwurf sichern konnte, setzte sich am Ende Dominik Raab mit 4:2 durch. Entscheidend für den Sieg war wohl das Break im dritten Leg, das Dominik Raab nach einem Doppel-Fehler seines Kontrahenten gewinnen konnte. Den Schlusspunkt setzte Raab mit dem zweiten Matchdart auf die Doppel 16. Beide Spieler erreichten einen Average von rund 68 Punkten.

Lechner zieht ohne Schwierigkeiten ins Finale des Dartsturniers ein

Im Gegensatz zur ersten Begegnung gestaltete sich die zweite Partie eher einseitig. Obwohl Benni Beck zunächst den Anwurf für sich entschied, konnte er mit Markus Lechner anschließend nicht mithalten. Dieser spielte mit einem Average von 79 Punkten und nur 19 Darts ein "Short Leg" und ging mit 1:0 in Führung. Nachdem er zweimal fast ein High-Finish (über 100 Punkte mit den letzten drei Darts) erzielt hätte, machte Markus Lechner mit seinem zweiten Matchdart alles klar und gewann das Spiel ungefährdet mit 4:0.

Somit standen sich im Finale Dominik Raab und Markus Lechner gegenüber. Nachdem beide im Halbfinale jeweils den Anwurf verloren hatten, durfte nun Lechner das Spiel beginnen, das bei bester Stimmung im gut gefüllten Sportheim im Modus "Best of Nine" ausgetragen wurde.

Das erste Leg holte Markus Lechner, der 58 Punkte checken konnte und so mit 1:0 in Führung ging. Mit einem Checkout von 36 Punkten auf die Doppel 18 glich Raab im zweiten Leg aus. Beide spielten zu diesem Zeitpunkt einen Average von über 70 Punkten. Das dritte Leg war denkbar knapp: Nach mehreren hohen Aufnahmen standen beide Spieler auf Doppel. Lechner, der zunächst mehrere Doppel verpasste, traf am Ende die Doppel 16 zum 2:1.

Turniersieger Lechner gewinnt mit 149-Punkte High-Finish in Niederhofen

Im vierten Leg nahm das Spiel dann richtig Fahrt auf. Markus Lechner erzielte erneut ein "Short Leg" mit wiederum 19 Darts und warf obendrein noch die erste, von den Zuschauerinnen und Zuschauern umjubelte 180 des Turniers. Im fünften Leg gelang Dominik Raab der Anschluss zum 2:3, der dabei unter dem Jubel der Zuschauer ebenfalls eine 180 warf. Beide Spieler ließen jetzt nicht locker, sodass das sechste Leg erneut für Spannung sorgte. Zuerst hatte Dominik Raab noch 170 Punkte Rest, konnte sie allerdings nicht checken. Anschließend durfte „Caller“ Andreas Mertenbaur ein weiteres mal „One-hundred-and-eighty“ rufen: Markus Lechner warf nochmal das Maximum und gewann danach das Leg mit dem ersten Dart auf die Doppel 8.

Damit stand es nun 4:2 für Markus Lechner, der damit nur noch ein Leg zum Sieg benötigte. Im 7. Leg hatte Lechner nach mehreren hohen Aufnahmen noch 149 Punkte stehen, die er über Triple 20, Triple 19 und Doppel 16 zum 5:2 checkte und damit verdienter Turniersieger wurde. Damit endete das wohl beste Spiel beim Dartsturnier in Niederhofen. Im Anschluss wurde bei großartiger Stimmung noch bis tief in die Nacht gefeiert und natürlich Darts gespielt. (AZ)