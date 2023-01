50 Kinder sind bei Angels-Kids-Camp in Nördlingen dabei

Nördlingens Bundesliga-Basketballerinnen haben interessierten Kinder den Spaß an ihrem Sport vermittelt.

Nicht nur die großen Spielerinnen der Eigner Angels waren am Samstag in der Hermann-Keßler-Halle zugange. Sie wurden dieses Mal beim Kids-Camp von den kleinen Angels unterstützt. Knapp 50 Kinder hatten sich am Vormittag in der Halle eingefunden, um gemeinsam spielerisch an Koordination, Gleichgewicht, Zusammenspiel und Ballgefühl zu arbeiten. Im Mittelpunkt bei allen Übungen stand aber der Spaß – und wann und wo kann man schon einmal gemeinsam mit Profibasketballerinnen trainieren?

Nachdem die Kinder sich beim Kettenfangen aufgewärmt hatten, ging es auch schon direkt los mit verschiedenen Übungsstationen. An der Station "Ballhandling" konnten die Kinder zusammen mit Angels-Headcoach Ajtony Imreh ihr Dribbling und Ballgefühl verbessern. An den anderen beiden Stationen wurde sich vor allem auf das Passen und den Wurf fokussiert. Diese Fähigkeiten wurden den Kindern von TSV-Trainerin Sandra Keller und den Spielerinnen der Eigner Angels vermittelt.

Nächstes Basketball-Kidscamp der Angels ist schon im Februar

Zum Schluss des sehr gelungenen Camps durften die Kinder in drei Gruppen gegeneinander spielen und zeigen, was sie in den Stunden zuvor gelernt hatten. Als Belohnung bekamen alle Kinder eine Freikarte für das nächste Bundesligaheimspiel ihrer Trainerinnen und konnten anschließend noch auf Autogrammjagd gehen. Die Kinderaugen strahlten, und die Angels-Spielerinnen fühlten sich an diesem Tag zurückerinnert an ihre basketballerische Anfangszeit und freuten sich über ihre neu gewonnen Fans.

Wer diesmal nicht dabei war, hat beim nächsten Camp am Sonntag, 26. Februar, eine neue Chance. Das Anmeldeformular ist bereits auf www.eigner-angels.de freigeschaltet. (AZ)

