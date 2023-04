Nördlingen

18:15 Uhr

Angels-Boss Fürleger: "Krebsvorsorge ist man seiner Familie schuldig"

Martin Fürleger will junge Männer dazu bewegen, sich mit dem Thema Hodenkrebs auseinanderzusetzen und zur Vorsorge zu gehen. Er hat am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, das nicht zu tun.

Plus Martin Fürleger von den Eigner Angels geht mit seiner Hodenkrebs-Erkrankung offen um. Sein Ziel: mehr Bewusstsein und Bereitschaft zur Prävention schaffen.

Von Maximilian Bosch

Die Diagnose Krebs kommt meist aus heiterem Himmel und stellt jeden, der sie erhält, vor eine harte Prüfung. Martin Fürleger, bekannt als sportlicher Leiter der Eigner Angels Nördlingen, hat sie im Juli 2020 kalt erwischt. Es war absoluter Zufall, dass bei ihm der Hodenkrebs entdeckt wurde. Nach schneller Operation und zwei Jahren in dem Glauben, einer langen und beschwerlichen Chemotherapie entgangen zu sein, holte die Krankheit den Nördlinger im Juli 2022 wieder ein. Was Fürleger seitdem durchgemacht hat, will er nicht für sich behalten. Mit seinem offensiven Umgang mit der Erkrankung will er junge Männer erreichen und dazu anregen, vorzusorgen. Denn zehn Minuten Abtasten seien immer besser als monatelange Chemotherapie.

"Beim ersten Mal war ich mit der Situation komplett überfordert", erinnert er sich an die erste Diagnose im Sommer 2020. Überforderung, Leere und ein Gefühl irgendwo zwischen Wut und Traurigkeit habe er empfunden. Das Gute sei nur gewesen, dass alles sehr schnell gegangen sei: Arzttermin am Donnerstag, zweiter Termin beim Kollegen am Freitagvormittag, Einholung einer Zweitmeinung in München am Nachmittag, am folgenden Dienstag schon die Operation in Nördlingen. Die Nachuntersuchungen legten nahe, dass mit der OP alles entfernt wurde und dass sich noch nichts ausgebreitet hatte – ein Irrtum, wie sich herausstellen sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen