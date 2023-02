Angels bringen den Basketballsport in die Schillerschule Nördlingen

An zwei Tagen haben die Nördlinger Bundesliga-Basketballerinnen mit Kindern der Schillerschule trainiert. Das erinnerte die Profis an ihre eigenen Anfänge.

"Fit wie ein Angel – wer von uns will das nicht sein?" Unter diesem Motto haben bei der Partnerschule der Eigner Angels, der Schillerschule Nördlingen, insgesamt vier Klassen-Camps an zwei Tagen stattgefunden. Ein Teil der Spielerinnen der Bundesligamannschaft der Eigner Angels und ihr Headcoach Ajtony Imreh waren zu Gast in der Schule.

Die Kinder bekamen die Möglichkeit von den Profis zu lernen und ihre Fähigkeiten im Basketball zu verbessern oder dem Basketballsport überhaupt erst einmal näher zu kommen. Die Spielerinnen der Angels waren mit Begeisterung dabei und animierten die Kinder zu immer neuen Höchstleistungen. So entstand eine großartige Stimmung, die die Mädchen und Jungen noch lange in Erinnerung behalten werden.

Als besonderen Höhepunkt konnten die Kinder am Ende noch Autogramme der Spielerinnen sammeln und bekommen die Möglichkeit, die Angels beim nächsten Heimspiel am 12. März gegen Hannover in Aktion zu erleben.

Angels Nördlingen wollen jungen Menschen Vorbilder geben

Für die Spielerinnen der Angels waren die Veranstaltungen ebenfalls tolle Erlebnisse. Für sie ging es sozusagen „back to the roots“, da auch ihre Karrieren vor vielen Jahren mit einem solchen Camp angefangen haben und sie so den Einstieg in die Basketballwelt fanden. Sie hatten viel Spaß dabei, ihr Wissen und Können an die Kinder weiterzugeben und die Begeisterung der jungen Nachwuchsspielerinnen und -spieler zu erleben.

Auch für die BG Donau-Ries ist die Förderung des Basketballstandortes Nördlingen unerlässlich. „Auch ohne eigene Jugendmannschaften ist uns die Nachwuchsförderung und die Mitarbeit an der Basis hier am Standort unglaublich wichtig. Zum einen wollen wir uns für die Entwicklung junger Menschen engagieren und nahbare Vorbilder für Bewegung und einen gesunden Lebenswandel sein. Zum anderen möchten wir ein positives Beispiel sein, wie Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen, mit unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlicher Hautfarbe und Religion, gemeinsam ein Ziel verfolgen und erfolgreich sein können. Mit unseren verschiedenen Aktivitäten vom Talentförderprogramm 'Little Sisters' bis hin zu Schulbesuchen und Nachwuchscamps werden wir in dieser Saison über 500 Mädchen und Jungen ansprechen und hoffentlich positiv beeinflussen“, so Angels-Sportdirektor Martin Fürleger. (AZ)

