Angels müssen sich gegen neuformierte Gisa Lions in Acht nehmen

Die Nördlinger Basketballerinnen sind am Samstag beim Gisa Lions MBC in Halle zu Gast. Der Gegner ist dank zahlreicher neuer Spielerinnen schwer auszurechnen.

Die Eigner Angels Nördlingen haben wieder Aufwind. Nach der Zitterpartie gegen Marburg konnten die Nördlingerinnen in Saarlouis einen überraschend deutlichen Sieg herausspielen. Der Hauptrunden-Endspurt geht für die Angels am kommenden Samstag mit einem weiteren Auswärtsspiel gegen den Gisa Lions MBC aus Halle weiter.

Grund für den klaren Erfolg der Angels gegen Saarlouis war eine ausgezeichnete Trefferquote des gesamten Teams. Nicht nur die allseits bekannten Nördlinger Scharfschützinnen hatten einen guten Tag, auch Johanna Klug ließ sich von der Defense der Saarländerinnen nicht beeindrucken und verwandelte gnadenlos. Egal, welche Spielerin eingewechselt wurde: Alle nutzten ihre Chancen und so gelangten die Angels mit einer überzeugenden Teamleistung zum Ziel. Der dritte Rang konnte gegen starke Royals verteidigt werden, was viele Rieser Fans wohl eher nicht für möglich gehalten hatten.

Spielweise der Gisa Lions liegt den Eigner Angels nicht

Der nächste Gegner wird sicherlich erneut ein schweres Stück Arbeit, denn erfahrungsgemäß liegt die Spielweise der Gisa Lions den Schwäbinnen überhaupt nicht. Das Team um Trainerin Katerina Hatzidaki spielt sehr körperlich und geht keinem Gefecht um den Ball aus dem Weg. Auch an der Saale wird also eine Energieleistung nötig sein, um einen Sieg ins Ries zu holen. Dazu werden die Angels unter anderem auf den Kampfgeist und Einsatz zählen, der von der Bank kommt.

Besonders Mariam Hasle-Lagemann ist in jüngster Zeit ein entscheidender Faktor im Spiel der Nördlingerinnen. Sie überzeugt mit einer ausgezeichneten Defense und wird von Trainer Ajtony Imreh äußerst effektiv auf die Schlüsselspielerinnen ihrer Gegner angesetzt. Am kommenden Wochenende könnte Joyce Cousseins-Smith das Ziel ihrer starken Verteidigung sein. Die Französin wechselte im Januar von den insolventen Rheinland Lions ins Saarland. Dort plant die zuverlässige Punktelieferantin einen längeren Aufenthalt und unterzeichnete einen Vertrag bis Mitte 2024. Sie ist nicht das einzige neue Gesicht im Kader der Lions: Gleich drei Spielerinnen wurden im Laufe der Saison nach Hause geschickt und durch Neuverpflichtungen ersetzt. Hinzu kam Ende Januar der Wunsch von Jasmine Gill nach einer Vertragsauflösung, dafür unterstützt seit Kurzem die US-Amerikanerin Imani Watkins die Mannschaft. Von dem Team, dem die Angels zu Beginn der Saison gegenüberstanden, ist also nicht mehr viel übrig.

Neue Spielerinnen bringen Gisa Lions bisher nicht den gewünschten Erfolg

Die große Wende ließ dennoch zunächst auf sich warten und auf eine Serie von Niederlagen folgte Anfang des Jahres dann auch noch das Pokal-Aus. Mit der neuen Aufstellung konnte der MBC im Januar immerhin die Partie gegen Freiburg gewinnen, was den insgesamt dritten Saisonsieg bedeutete. Die zuletzt deutliche Pleite gegen den BC Marburg konnten die Gisa Lions jedoch trotz der aktuellen Bestbesetzung ihres Kaders nicht verhindern. Um das Ziel, in die Play-offs einzuziehen, noch zu erreichen, muss also dringend ein Sieg her.

Lesen Sie dazu auch

Selbstverständlich haben die Angels jedoch keine Punkte zu verschenken und werden ihren Gastgeberinnen das Leben so schwer wie möglich machen. Besonders auf die beiden erfolgreichsten Werferinnen sollten die Nördlingerinnen ein Auge haben. Während die Dänin Sarah Mortensen immer für einen Dreipunktewurf gut ist, sammelt die Nigerianerin Uju Ugoka nebenbei fleißig Rebounds. Können die Rieserinnen die Aktionen dieser beiden Spielerinnen unter Kontrolle bringen, haben sie durchaus eine gute Chance auf den nächsten Auswärtssieg.

Die Partie startet am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr und wird kostenpflichtig von Sporttotal übertragen.