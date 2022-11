Badminton-Team verteidigt erfolgreich die Tabellenspitze

Badminton Bezirksoberliga: Die Nördlinger behalten ihre bisher makellose Bilanz mit 7:1 gegen TV Augsburg II und 5:3 gegen Diedorf/Haunstetten III.

Die 1. Badminton-Mannschaft des TSV Nördlingen hat am zweiten Spieltag der Bezirksoberliga Schwaben in der heimischen Schillerhalle die Gäste vom TV Augsburg II und der SG Diedorf/Haunstetten III empfangen. Dabei konnten die Rieser Tabellenführer ihren Platz an Sonne verteidigen und deutliche Siege einfahren.

Im Spiel gegen die Bayernliga-Reserve aus Augsburg wollte die Heimmannschaft unter Beweis stellen, dass der Erfolg am ersten Spieltag gegen den TV Dillingen III kein Zufall war. Im ersten Herrendoppel legten Estner/Hoffmann gleich mit einem deutlichen Sieg vor. Auf dem Nebenfeld war das zweite Herrendoppel von Rotermund/Fischer etwas knapper, aber die Rieser konnten sich mit 21:17 und 22:20 durchsetzen. Auch das Damendoppel Turzer/Estner ließ keine Zweifel aufkommen und sorgten durch ein 21:14 und 21:10 für die 3:0-Führung nach den Doppeln. Einen Schreckmoment gab es für die TSVler im ersten Herreneinzel, als Matthias Estner verletzungsbedingt aufgeben musste. Benny Hoffmann stellte aber durch einen hart umkämpften Sieg (21:13, 22:24 und 21:13) den alten Abstand wieder her. Und es sollte noch besser für die Nördlinger kommen: Richard Fischer im dritten Herreneinzel (21:7 und 21:15) und Anette Strauß im Dameneinzel erhöhten auf 6:1. Dem wollte das Mixed Conny Estner/Julian Rotermund in nichts nachstehen und sorgte durch ein 21:12 und 21:11 für den Endstand von 7:1.

Trotz Verletzung gelingt Nördlingen auch Sieg Nummer zwei

Direkt im Anschluss ging es gegen die SG Diedorf/Haunstetten III weiter. Durch die Verletzung von Matthias Estner im Spiel gegen den TV Augsburg II musste die Heimmannschaft das zweite Herrendoppel kampflos abgeben und startete somit mit einem 0:1-Rückstand in die Partie. Diesen wollten Rotermund/Fischer im ersten Herrendoppel sofort ausgleichen. In einem spannenden und hochklassigen Kräftemessen setzten sich am Ende die Lokalmatadoren mit 21:18, 18:21 und 21:13 durch.

Im parallel gespielten Damendoppel gewannen Turzer/Estner in zwei Sätzen und sorgten damit für die 2:1-Führung. Diese konnte Julian Rotermund im ersten Herreneinzel durch ein 21:12 und 21:13 weiter ausbauen. Ein schweres Spiel erwartete Benny Hoffmann im zweiten Herreneinzel gegen seinen erfahren Gegner. Nach verlorenem ersten Satz kämpfte er sich stark ins Spiel zurück und konnte sich am Ende mit 18:21, 21:13 und 21:19 durchsetzen.

Ähnlich knapp verlief das dritte Herreneinzel von Richard Fischer, diesmal aber mit dem besseren Ausgang für die Gäste (21:17, 11:21 und 19:21). Anette Turzer war es dann vorbehalten, im Dameneinzel durch einen klaren Erfolg die Führung auf 5:2 auszubauen und damit den Gesamtsieg für die Kraterstädter sicherzustellen. Conny Estner/Benny Hoffmann mussten im abschließenden Mixed nach einem 10:21, 21:12 und 12:21 den Gegnern zum Sieg gratulieren. (AZ)

