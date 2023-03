Badminton: TSV Nördlingen II erreicht das Saisonziel frühzeitig

Plus Der Klassenerhalt ist für die zweite Mannschaft der TSV-Abteilung Badminton in trockenen Tüchern. Ein Sieg und ein Unentschieden reichen der zweiten Garde aus.

Zum vorentscheidenden Spiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord ist die zweite Mannschaft der Nördlinger Badmintonabteilung auf zwei Mannschaften des TV Augsburg getroffen. Durch einen Sieg und ein Unentschieden konnte bereits vier Spiele vor Ende der Saison der Klassenerhalt und damit das Saisonziel gefeiert werden.