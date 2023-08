Basketball lernen mit den Eigner Angels Nördlingen

Die Erstliga-Mannschaft der Eigner Angels bringt Kindern am 9. September wieder das Basketballspielen bei. Noch bis 30. August kann man sich anmelden.

Die neue Bundesligamannschaft der Eigner Angels lädt am 9. September alle Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren von 9.30 Uhr bis 12.15 Uhr in die Hermann-Keßler Halle zum nächsten Kids-Camp ein.

Das Camp wird von den erfahrenen Spielerinnen und Trainern der Eigner Angels geleitet, die den Nachwuchsspielern einen Einblick in die Welt des Basketballs geben und ihnen wertvolle Tipps und Tricks vermitteln werden. Die Kinder werden in kleinen Gruppen arbeiten, um eine individuelle Betreuung zu ermöglichen. Neben den praktischen Übungen werden die Kinder auch die Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und mehr über die Mannschaft und den Sport zu erfahren. Jeder ist dabei willkommen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Spielerisch und altersgerecht wird an Koordination, Gleichgewicht, Zusammenspiel und Ballgefühl gearbeitet.

Anmeldung für Angels Kids-Camp ist online möglich

Die Teilnahme kostet 15 Euro. Alle Kinder erhalten ein Camp-Shirt und freien Zugang zum nächsten Bundesligaheimspiel der Eigner Angels. Interessierte Eltern und Kinder sollten sich aber schnell anmelden, da die Plätze begrenzt sind und die Shirts bestellt werden müssen. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 30. August. Die Online-Anmeldung erfolgt über die offizielle Website der Eigner Angels unter www.eigner-angels.de. (AZ)