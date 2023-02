Basketball-Play-offs: Breitengüßbach ist im ersten Spiel zu stark

Gegen den favorisierten TSV Breitengüßbach gelingt Nördlingen keine Überraschung, das erste Spiel geht mit 57:93 verloren. Aber die Rieser bleiben optimistisch.

Noch keinem Basketball-Team ist es in dieser Saison gelungen, den TSV Breitengüßbach zu bezwingen, und daran haben auch die Regionalliga-Herren des TSV Nördlingen am Samstag vorerst nichts ändern können. Obwohl die Rieser über lange Zeit gut mithielten, mussten sie sich dem starken Gastgeber am Ende mit 93:57 geschlagen geben. Der Aufsteiger kann dennoch Positives aus dem ersten Play-off-Spiel der diesjährigen Endrunde mitnehmen und hat am kommenden Wochenende die Chance, vor Heimpublikum den Ausgleich in der Best-of-Three-Serie zu erkämpfen.

Die Vorfreude bei den Nördlingern war riesig auf das erste, heiße Duell im Kampf um den Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga. Einen kleinen Dämpfer gab es allerdings in der Vorbereitung auf die Partie: Center Seeberger und Guard Pascal Schröppel verpassten krankheitsbedingt wichtige Trainings, konnten aber zumindest angeschlagen gegen die Franken antreten. Angekommen in der Hans-Jung-Halle erwartete die Aufsteiger eine stimmungsvolle Kulisse, ein ungeschlagener Gegner und die mit Abstand größte Herausforderung in dieser Saison.

Den besseren Start in das Spiel erwischte die Heimmannschaft, den ersten gegnerischen Korb konnte Aufbauspieler Benedikt Schwarzenberger nach gutem Zug zum Korb kontern, dann startete der Gastgeber einen kleinen Lauf. Die Franken zeigten sich von Anfang an treffsicher, bewegten den Ball gut und nutzten kleinere Schwächen in der Gästeverteidigung aus. Doch auch die Aufsteiger fanden nun zu ihrem offensiven Rhythmus und konnten besonders Seeberger mehrmals gut in Szene setzten, der es seinen Teamkollegen mit Punkten dankte. Ein wichtiger Dreier von Schröppel, gefolgt von einem erfolgreichen Korbleger von Mateus halfen, den Rückstand gegen Ende des ersten Viertels zu verkürzen, und so ging man mit 18:24 in die erste Unterbrechung.

Breitengüßbachs Spieler mit Zweitliga-Erfahrung machen es dem TSV schwer

Auch im zweiten Spielabschnitt ließen die Nördlinger den favorisierten Tabellenführer nicht davonziehen und hielten mit leidenschaftlicher Verteidigung und guten Lösungen im Angriff dagegen. Kapitän Josef Eichler setzte sich unter dem Korb immer wieder durch, streute dann einen Dreier ein und sammelte so wichtige Zähler für sein Team. Offensive Unterstützung bekam er in dieser Phase von einem stark aufspielenden Mateus, der mehrmals den Weg zum Korb fand und dort erfolgreich abschließen konnte. Auf der Gegenseite bereitete dem TSV vor allem Steffen Walde Probleme, ein Spieler, der wie viele seiner Teamkollegen über Zweitliga-Erfahrung verfügt. Immer wieder kreierte er sich seine eigenen Würfe und traf diese hochprozentig. Seine Mannschaft machte den Gästen außerdem mit aggressiver Verteidigung das Leben schwer und ging daher verdient mit einer 43:34-Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause zeigte der Gastgeber, wieso er ungeschlagener Tabellenführer der Nordgruppe wurde. Die Mannschaft von Trainer Mark Völkl erhöhte den Druck, ließ durch starke Verteidigung nur schwere TSV-Abschlüsse zu und erspielte sich selbst einen offensiven Lauf. Bei den Nördlingern stemmte sich vor allem Scottie Stone gegen das fränkische Momentum und versuchte mit sieben aufeinanderfolgenden Punkten, den Gegner nicht weiter davonziehen zu lassen. Doch dieser traf nun auch aus dem Dreierbereich sicher, verwandelte mehrere Würfe und setzte sich weiter ab. Hajjar sah sich zur Auszeit gezwungen, um nicht noch weiter in Rückstand zu geraten. So ging es mit 67:45 für den Gastgeber in die letzte Viertelpause.

TSV Nördlingen schafft im letzten Viertel die Wende nicht

Im Schlussviertel brauchte es schon fast eine kleine Nördlinger Sensation, um die Niederlage noch abwehren zu können. Doch dafür war der Gegner an diesem Abend zu stark. Mit drei verwandelten Dreipunktwürfen startete Breitengüßbach souverän. Nördlingens Silvio Mateus konnte per Dreier und nach starkem Drive für Rieser Punkte sorgen, bevor sich Eichler weitere Zähler an der Freiwurflinie verdiente. Trainer Hajjar richtete da den Blick schon in die Zukunft und versuchte, die zum Teil ohnehin angeschlagenen Leistungsträger für das Rückspiel zu schonen. Er schenkte den Youngsters in seinem Team das Vertrauen, und der erst 15-jährige Felix Stoll dankte es seinem Coach mit verwandelten Freiwürfen. Der Gegner verwaltete währenddessen die Führung und sorgte in Person von Lucas Wagner für den 93:57-Endstand.

Rieser Basketballer bleiben trotz hoher Niederlage optimistisch

"Das ist das Schöne an den Playoffs. Wir können uns nächste Woche steigern und dann ist alles wieder offen", blickt Nördlingens Teammanager Moritz Pösl zuversichtlich auf das zweite Spiel der Serie am kommenden Wochenende. Sein Team hat gleich mehrere Gründe, optimistisch in das zweite Spiel zu gehen. Zum einen dürften Seeberger und Schröppel bis dahin wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sein, zum anderen wissen die TSVler nun, was sie erwartet und können sich besser darauf vorbereiten. Außerdem dürfen sich die Rieser auf die Unterstützung ihrer Fans freuen. "Sie motivieren uns und geben uns viel Energie. Wir brauchen ihre Unterstützung gegen so starke Gegner", beschreibt Trainer Mohammed Hajjar deren Rolle und hofft auf eine volle Halle.

Tip-off ist am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Hermann-Kessler-Halle in Nördlingen.

Für Nördlingen spielten: Stone (10 Punkte), Schwarzenberger (4), Mateus (16), Schröppel (3), Seeberger (8), Stoll (2), Eichler (14), Seidel, Kluger.