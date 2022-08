Bayernliga Süd: Kehrt der TSV Nördlingen in die Erfolgsspur zurück?

Plus Bayernliga Süd: Der TSV Nördlingen fährt an diesem Samstag nach Rosenheim. Dort ist vergangene Woche der Trainer nach einer sportlichen Talfahrt beurlaubt worden.

Der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat es in den nächsten beiden Spielen mit dem Tabellenvorletzten TSV 1860 Rosenheim (bisher drei Punkte) und dem Schlusslicht Türkspor Augsburg 1972 e.V. zu tun. Den Anfang macht diesen Samstag, 27. August, der Regionalligaabsteiger TSV 1860 Rosenheim (14 Uhr, Sportanlage Jahnstraße).