Bayernliga Süd: Nächster Rückschlag für den TSV Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Das Tabellen-Schlusslicht Türkspor Augsburg nimmt drei Punkte aus Nördlingen mit. Beim 1:3 bleiben wieder gute Nördlinger Chancen ungenutzt. Außerdem macht Grubers Verletzung Sorgen.

Am zehnten Spieltag der Fußball-Bayernliga Süd ist es nun doch passiert: Die bislang einzig sieglose Mannschaft, das Schlusslicht Türkspor Augsburg, hat sich den ersten Saisonsieg geholt, und das ausgerechnet beim TSV Nördlingen, der beim 1:3 (1:1) bereits die vierte Heimniederlage im sechsten Heimspiel quittieren musste.