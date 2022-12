Nördlingen

vor 33 Min.

Bei Nördlingens Rugby-Team Meteors geht es aufwärts

Die Meteors aus Nördlingen gibt es nächstes Jahr schon seit zehn Jahren. Die Spieler sind teilweise von Anfang an dabei und holen gute Ergebnisse.

Plus Der Rugby-Club Meteors Nördlingen überwintert auf Rang zwei und kann auf die Aufstiegsspiele schielen. Die wären das Sahnehäubchen für das anstehende Jubiläum.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Der RC Meteors Nördlingen hat eine ausgezeichnete Hinrunde in der Verbandsliga Bayern Süd hinter sich und steht auf dem zweiten Platz, der am Ende der Saison sogar die Teilnahme an den Aufstiegsspielen bedeuten würde. Beim letzten Spiel des Jahres Mitte November haben die Nördlinger Rugby-Spieler einen 34:19-Sieg über den RC Unterföhring II gefeiert und können sich jetzt beruhigt auf den 18. März vorbereiten, wenn es direkt mit einem Heimspiel wieder los geht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen