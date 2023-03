Nördlingen

vor 32 Min.

Damen-Basketball: Keine Probleme für Nördlinger Regio-Damen

Plus In den Play-downs haben die TSV-Basketballerinnen nichts zu befürchten. Auch das dritte Spiel, gegen BBC Bayreuth, geht mit 63:46 klar an die Rieserinnen.

Von Katja Gerstmeyr

Die Regio-Damen der Abteilung Basketball des TSV Nördlingen haben ihr drittes Spiel in den Play-downs bestritten. Nach zwei Siegen war es das Ziel, auch diesmal in eigener Halle als Sieger vom Platz zu gehen.

