Nördlingen

17:30 Uhr

Damen-Basketball: Nördlingen und Herne kämpfen um Platz drei

Nördlingens Basketballerinnen können mit einem Sieg am Sonntag in Herne ihre gute Play-off-Ausgangssituation zementieren. Im Bild: Johanna Klug im Spiel gegen Marburg. (Archivbild)

Plus Im Ringen um die bessere Play-off-Platzierung müssen die Nördlinger Angels am Sonntag nach Herne. Der Gegner hat nach schwachem Saisonstart die Wende geschafft.

Von Katja Gerstmeyr

Nur noch zwei Spiele bleiben den Eigner Angels, bevor es in die Play-offs geht. Erst in Berlin musste man feststellen, dass die Nördlinger Erstliga-Basketballerinnen noch kleine Schwächen haben, an denen sie in den nächsten Wochen arbeiten müssen. Zum Ende der Hauptrunde stehen nun zwei überaus schwierige Partien an.

