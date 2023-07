Nördlingen

20:00 Uhr

Das Nördlinger Scharlachrennen findet auch 2023 nicht statt

Plus Erst waren es die Beschränkungen in der Hochphase der Corona-Pandemie, dann die Trockenheit. Warum auch heuer kein Scharlachrennen in Nördlingen stattfindet.

Von Jan-Luc Treumann Artikel anhören Shape

Das Jubiläum steht vor der Tür, doch es kam bislang einfach nicht zustande. Nachdem im Jahr 2019 die 59. Auflage des Nördlinger Scharlachrennens noch stattgefunden hatte, hätte es längst die Nummer 60 geben sollen. Doch in den Jahren 2020 und 2021 verhinderte das Pandemiegeschehen die Traditionsveranstaltung, im vergangenen Jahr war der Rasen zu trocken. In diesem Jahr wird es wieder kein Rennen geben.

Die Stadt Nördlingen bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass das Rennen nicht stattfinden wird. "Es bedarf nicht unerheblicher Anstrengungen, eine der größten Pferdesportveranstaltungen Süddeutschlands zu organisieren und für hochkarätige Pferde, international bekannte Reiter und ein interessiertes Publikum ansprechend zu gestalten. Nach drei Jahren ohne Scharlachrennen müssen viele Strukturen wieder neu aufgebaut werden. Schweren Herzens hat sich der Verein Scharlachrennen e. V. in Abstimmung mit der Stadt Nördlingen und dem Freundes- und Förderkreis Scharlachrennen e. V. deshalb dazu entschieden, im Jahr 2023 kein Scharlachrennen zu veranstalten", teilt die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Christina Atalay, gegenüber unserer Redaktion mit.

