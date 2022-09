Das Schlusslicht soll die Punkte dalassen

Plus Bayernliga Süd: Der TSV Nördlingen empfängt den noch sieglosen SV Türkspor Augsburg. Die Schreitmüller-Truppe will dafür sorgen, dass auch im Ries für die Gäste nichts zu holen ist.

Die einzig noch sieglose Mannschaft der Fußball-Bayernliga Süd gibt an diesem Samstag, 3. September – letztmals wird um 17 Uhr angestoßen – ihre Visitenkarte im Gerd-Müller-Stadion ab. Gegner des TSV Nördlingen ist der SV Türkspor Augsburg 1972 e.V., der mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 8:28 das Tabellenende ziert.