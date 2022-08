Nördlingen

11:50 Uhr

Der TSV Nördlingen rotiert im Toto-Pokal gegen Eichstätt

Plus Die Nördlinger müssen gegen Eichstätt ran. Bereits in der Vorbereitung trafen sich beide Teams. Wie Eichstätt jetzt dasteht.

Von Klaus Jais

An diesem Dienstag wird die zweite Hauptrunde im Toto-Pokal der Saison 2022/2023 ausgetragen. Am Start sind bayernweit noch insgesamt 32 Mannschaften. Der Bayernligist TSV Nördlingen empfängt den Regionalligisten VfB Eichstätt. Schiedsrichter Felix Wagner (JFG Aschberg, Gruppe Donau) pfeift die Partie im Gerd-Müller-Stadion um 18 Uhr an. Der TSV Nördlingen weist daraufhin, dass bei Pokalspielen die Dauerkarten keine Berechtigung haben.

