Die Jüngsten der KTV Ries dürfen stolz auf sich sein

Plus Die Schülerinnen E sind die jüngsten Turnerinnen der KTV Ries. Die Ergebnisse ihrer ersten Wettkämpfe können sich durchaus sehen lassen.

Die jüngsten Turnerinnen der KTV Ries sind im vergangenen Jahr in der Altersklasse Schülerinnen E an den Start gegangen. Für Antonia Klopfer, Anna Dotzauer, Zeliha Keceli und Emma Amerdinger waren es die ersten Wettkampferfahrungen überhaupt. Somit war zwar die Anspannung sehr hoch, trotzdem haben die jungen Turnerinnen gute bis sehr gute Ergebnisse eingefahren.