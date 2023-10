Nördlingen

Die KTV Ries empfängt ein Team, gegen das sie noch nie geturnt hat

Clemens König sorgte schon am vergangenen Wettkampf für entscheidende Punkte und soll auch am Samstag wieder zahlreiche Scorepoints erturnen, um den zweiten Saisonsieg zu ermöglichen.

Plus Die Rieser Turner sind der Favorit gegen die WTG Heckengäu, sollten aber dennoch konzentriert sein. Denn der Gegner steht schon unter Druck.

Die KTV Ries will an diesem Samstag wieder zurück in die Erfolgsspur finden und mit dem ersten Heimsieg der Saison 2023 den Podestplatz in der Tabelle verteidigen. Zu Gast im Rieser Sportpark ist ein gänzlich unbekannter Gegner, die WTG Heckengäu. Los geht es um 18 Uhr in der Hermann-Keßler-Halle in Nördlingen und es ist schon lange her, dass eine Mannschaft in den Rieser Sportpark kommt, gegen die es in der über 35-jährigen Historie der KTV Ries in der Deutschen Turnliga noch kein einziges Duell gab.

Das ist am Samstag der Fall. Die Turngemeinschaft aus dem Heckengäu ist noch relativ jung, wurde sie doch erst im Jahr 2011 gegründet und legte seitdem einen rasanten Aufstieg hin. Krönen konnten sie das Ganze im vergangenen Jahr mit ihrer ersten Saison in der 2. Bundesliga. Damals noch in der Nordstaffel, wo ihnen auch der Klassenerhalt gelang und sie somit nun ein weiteres Jahr in der zweithöchsten Turnliga der Nation starten dürfen. Insgesamt vier Vereine, alle aus dem Stuttgarter Umland, entschieden sich vor zwölf Jahren, gemeinschaftlich im leistungsorientierten Wettkampfsport mit einer Mannschaft zu starten und auch das Know-How im Training zu bündeln. Dieser Entschluss zahlte sich aus. Mehrere Meisterschaften in den verschiedenen Ligen und auch damit verbundene Aufstiege in Folge, ist das Team nun fester Bestandteil der Deutschen Turnliga.

