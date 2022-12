Die TSV-Korbjäger haben noch alle Chancen

Plus In der Pause der 1. Basketball-Regionalliga kann der TSV Nördlingen ein positives Fazit ziehen. Sogar ein unrühmlicher Abgang hat sich als nützlich erwiesen.

Bis 14. Januar ruht der Spielbetrieb für die Basketball-Herren des TSV Nördlingen. Mit vier Siegen aus zehn Spielen hat sich der Aufsteiger gut geschlagen, und auch wenn das jüngste Spiel gegen Vilsbiburg knapp verloren ging, hat die Mannschaft von Trainer Mohammed Hajjar noch gute Aussichten, es in die Playoffs zu schaffen. Auch von einem holprigen Saisonstart und einer "menschlichen Enttäuschung" zur Saisonmitte hat sich das Team nicht entmutigen lassen, sondern stattdessen neue Kräfte mobilisiert.