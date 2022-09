Drei Starts, drei Podestplätze

Der Nördlinger Rudolf Backof absolviert im September drei Marathons. Bei allen Teilnahmen schafft er es unter die besten Drei seiner Altersklasse.

Im September haben drei Marathons mit einer eher kurzen Anreise von Nördlingen aus stattgefunden. Der Nördlinger Rudolf Backof hat an den Läufen in Ebermannstadt, am Brombachsee und in Ulm teilgenommen und dabei jeweils eine Platzierung unter den ersten drei seiner Altersklasse erreicht.

Beim 21. Fränkische-Schweiz-Marathon in Ebermannstadt kam Backof nach 3:49:05 Stunden ins Ziel und wurde Zweiter in der Altersklasse M60 sowie insgesamt 37. von 112 Teilnehmern. 14 Tage später startete der Nördlinger beim 10. Seenlandmarathon rund um den Brombachsee, wo er mit 03:37:19 Stunden ebenfalls Zweiter der AK M60 wurde (insgesamt 33. bei 146 Teilnehmern). Nochmals eine Woche später stand dann der 18. Einstein-Marathon in Ulm auf dem Programm. Backof absolvierte die 42 Kilometer in 03:38:16 Stunden und erreichte damit Platz Drei in der AK M60, was insgesamt Platz 108 bei 338 Starterinnen und Startern bedeutete.

„Es waren alles hervorragend organisierte Marathons. Allerdings, wer persönliche Bestzeit laufen möchte, der muss eine schnelle, flache Strecke, zum Beispiel den Berlin- oder Frankfurt- Marathon laufen“, sagt Backof, dessen persönliche Bestzeit bei 2:48 Stunden liegt.

Obwohl der Nördlinger bereits 189 Marathons gelaufen ist, war die Überraschung dennoch groß, dass er innerhalb von vier Wochen bei drei Marathons auch dreimal auf dem Siegerpodest in seiner Altersklasse stand. (AZ)

