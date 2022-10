Eigner Angels fliegen zu hoch für die Lions

Damen-Basketball-Bundesliga: Im dritten Saisonspiel zeigen sich Nördlingens Erstliga-Basketballerinnen erneut heimstark und schicken die Gisa Lions MBC mit 77:61 zurück nach Halle.

Die Gisa Lions MBC haben die Nördlinger Angels in der Vergangenheit oft vor Probleme gestellt. Das war am vergangenen Samstagabend ganz anders: Beim Heimspiel der Eigner Angels gegen die Gäste aus Halle hatte man nie das Gefühl, dass die Lions jemals beim Ausgang des Spiels mitzureden hätten. So verbuchte man im Lager der Angels mit einem 77:61 (20:12, 14:09, 20:20, 23:30) die nächsten zwei Punkte im Kampf um die Playoff-Plätze.

Barbora Kasparkova, am Ende mit 14 Punkten zweitbeste Werferin der Gäste, eröffnete das Spiel mit der einzigen Hallenser Führung. Munter abwechselnd schraubten dann Klug, Pounds und Koskimies den Punktestand für Nördlingen nach oben, ohne dass Halle Anstalten machte, sich dagegen wehren zu wollen. Nach einem zwischenzeitlichen 6:6 setzten sich die Rieserinnen durch einen 9:0-Lauf ab und man ging mit einem 20:12 in die erste Viertelpause. Früh war der Plan der Hausherrinnen zu erkennen, Sarah Mortensen nicht zum Zuge kommen zu lassen. Nur zwei Pünktchen erlaubte man Halles Bester bis dahin, die noch gegen den bisherigen Ligaprimus Hannover 29 Punkte auftischte.

Pounds punktet auch ohne Dreier fleißig für Nördlingen

Im zweiten Durchgang änderte sich wenig am Bild. Die Eigner Angels zeigten tolles Passspiel und wenn sich der überall gefürchtete finnische Dreierregen von Anissa Pounds nicht einstellen mochte, so wusste sie anders zu punkten: 15 Punkte bei keinem erfolgreichen Dreier sprechen für Pounds’ Qualitäten auch innerhalb der Dreipunktelinie. Halles Verteidigung wurde etwas enger geschnürt und so erlaubte man Nördlingens Kapitänin Sami Hill bis zur Halbzeit eigentlich gar nichts. Da musste der Publikumsliebling schon aus neun Metern abdrücken, um ihre ersten drei Punkte zu erzielen. Halles Angriffe endeten oftmals in den Händen der Nördlingerinnen und strahlten wenig Gefahr aus, auch wenn Jasmine Gill mit fast schon akrobatischen Aktionen zu beeindrucken wusste. Gegenüber Nördlingens 34 Punkten konnte Katerina Hatzidaki, Coach der Gäste, nach 20 gespielten Minuten lediglich 21 Punkte mit in die Halbzeitpause nehmen.

Auch das in Nördlingen gefürchtete dritte Viertel sorgte für eine sehenswerte Samstagabend-Unterhaltung. Die Gäste legten in der Defense deutlich zu. Coach Tonys Sakko wurde beim Stand von 46:33 in die Ecke gedonnert – Fans wissen, was das heißt – und so schaltete der Nördlinger Trainer in den nächsten Gang. Während auf Halles Seite das Trio Schinkel, Kasparkova und Mortensen für Punkte sorgte, wechselte man sich auch im Nördlinger Lager höflich ab. Mit einem ausgeglichenen Viertel (20:20) ging man in die letzte Viertelpause.

Im letzten Viertel müssen Angels-Anhänger nur kurz bangen

Etwas holprig ins letzte Viertel gestartet, leuchtete plötzlich ein 60:52 von der großen Anzeigetafel herunter. Nur sechs Punkte gelangen den Angels in den ersten fünf Minuten und so manchen Zuschauerinnen und Zuschauern standen nach sieben Mortensen-Punkten in Folge die Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Etwaige Hoffnungen der Gäste-Anhängerauf ein Lions-Comeback wurden jedoch von der herausragenden Elina Koskimies zerstört. Ein lupenreiner Dreier und ein feines Anspiel von Pounds sorgten wieder für klare Verhältnisse und Stimmung im Nördlinger Hexenkessel; da änderte auch Jasmin Gills erster und einziger erfolgreicher Dreier nichts.

Spätestens mit Sami Hills spektakulärem „And One“ und Sarah Mortensens fünftem Foul war die Messe gelesen. Die artistische Einlage von Laken James, die neben Koskimies, Pounds und Hill das Quartett der zweistellig Punktenden komplettierte, sorgte erneut für einen basketballerischen Augenschmaus in Nördlingen.

Die Angels siegen somit – scheinbar mühelos – gegen harmlose Gäste aus Halle und dürfen (inklusive Pokal) den dritten Sieg im vierten Spiel feiern, auch wenn dazu nicht allzu viel Zeit ist, denn kommenden Sonntag, um 16 Uhr, gastiert der amtierende Pokalsieger, der Herner TC, zum dritten Heimspiel in Folge in der Nördlinger Hermann-Kessler-Halle.

Gegen Gisa Lions MBC spielten: Laken James (11), Olena Vasylenko (0), Elina Koskimies (19, 2 Dreier), Sami Hill (17, 2), Joey Klug (7, 10 Rebounds), Mariam Haslé-Lagemann (2), Anissa Pounds (15), Lucy Michel (dnp), Lea Favre (6).