Nördlingen

22:00 Uhr

Eigner Angels gelingt Sieg im ersten Heimspiel

Plus Damen-Basketball-Bundesliga: Gegen Aufsteiger Alba Berlin setzen sich die Nördlingerinnen mit 74:63 durch. Nach einem starken dritten Viertel der Gäste kommen die Angels noch einmal mit Macht zurück.

Von Kurt Wittmann

Ein großer Name im deutschen Basketball und eine absolute Premiere stand den Eigner Angels am Sonntagnachmittag ins Haus. Alba Berlin, seines Zeichens Aufsteiger in die 1. Liga, gab sich die Ehre und lieferte ein kampfbetontes Match ab, musste aber am Ende den routinierteren Angels mit 74:63 das Erfolgserlebnis überlassen.

